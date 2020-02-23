Odunlukta yaşayan aile yardımlar sayesinde daireye kavuşacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odunlukta yaşayan aile yardımlar sayesinde daireye kavuşacak - Son Dakika

Odunlukta yaşayan aile yardımlar sayesinde daireye kavuşacak

6 saat önce

Mersin'de, 28 yaşındaki Zeliha Coşkun'un, biri engelli 4 çocuğu ile kaldığı odunluk, toplanan bağışlarla yıkılacak ve yerine modern bir daire yapılacak.

Mersin'de, 28 yaşındaki Zeliha Coşkun'un, biri engelli 4 çocuğu ile kaldığı odunluk, toplanan bağışlarla yıkılacak ve yerine modern bir daire yapılacak.

Akdeniz ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde ikamet eden Coşkun, eşi Haliz Coşkun'u geçen yıl kaybetti. Maddi sıkıntı nedeniyle oturduğu evden çıkartılan Coşkun, çocukları Miran (10), Helin (6), Devran (5) ve doğuştan engelli Gül (3) ile bir akrabasına ait evin çatı katındaki odunluğa yerleşti.

Zaman içerisinde hem yiyecek hem de ısınma ihtiyacını karşılayamaz duruma gelen anne Coşkun, yardım için Kimsesizsiniz Derneği'ne başvurdu.

Dernek yetkilileri, yaptıkları incelemede, ailenin 20 metrekarelik tek göz odada kaldığını ve yardıma muhtaç olduğunu belirledi.

Sosyal medyada başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan bağışla, ailenin kaldığı odunluk yıkılarak 1+1 daire olarak yeniden inşa edilmeye başlandı.

-"Ailemizin yüzü gülüyor"

Kimsesizsiniz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'de yetim ve öksüz çocuklara destek olmak ve onların temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaklaşık 3 yıl önce kurulduklarını söyledi.

Derneğe yapılan başvuru kapsamında yönetimle Coşkun ailesini ziyaret ettiklerini ve yardım için gerekli çalışmalara başladıklarını belirten Tosun, "Evin durumu çok kötüydü. Aile, tek göz bir odada yaşıyordu. 4 yetim çocuğu var, eşi vefat etmiş. Bu çocukların gülebilmeleri adına sosyal medya aracıyla kampanya başlattık. Yapılan yardımlarla tek gözlü odayı 2 gözlü bir eve çevirdik. Temelden başladığımız inşaatımız 1+1 daire şeklinde yapılıyor. İnşaat bitme aşamasında. Şimdi ailemizin ve hayırseverlerimizin yüzü gülüyor." diye konuştu.

Tosun, ailenin tüm temel ihtiyaçlarının hayırseverler tarafından yapılacak bağışlarla her ay düzenli bir şekilde karşılanacağını kaydetti.

Aile, inşaat çalışmasının bitmesinin ardından yeni evlerine taşınacak olmanın sevincini yaşıyor.

Odunlukta yaşayan aile yardımlar sayesinde daireye kavuşacak

Gündoğdu, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:41 Kaynak: AA
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