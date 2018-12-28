Odunluktaki Uyuşturucuyu 'Cadı' ve 'Mark' Buldu
1 saat önce
AYDIN'ın Söke ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma, özel eğitimli narkotik köpekleri ile bir eve baskın düzenledi.
AYDIN'ın Söke
ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma, özel eğitimli narkotik köpekleri ile bir eve baskın düzenledi. Ev ve evin eklentilerinde 774 gram esrar ve 40 gram Hint keneviri bulundu. Olay ile ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.
Söke İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 34 yaşındaki C.E.'nin Güllübahçe
Mahallesi'ndeki evine, bu sabah operasyon düzenledi. Evde ve eklentilerinde özel eğitimli narkotik köpekleri 'Cadı' ve 'Mark' ile arama yapıldı. Aramada odunlukta poşet içerisinde saklanmış 774 gram kubar esrar ve 40 gram Hint keneviri ele geçirildi. C.E., gözaltına alındı. C.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:35 Kaynak: DHA
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