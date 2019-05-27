Odunluktaki yangın büyümeden söndürüldü
2 saat önce
Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:34 Kaynak: İHA
'ın Kahta
İlçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Turgut Özal
Mahallesi 703 nolu sokakta meydana geldi. Bir evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, başka evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ADIYAMAN
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