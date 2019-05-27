Son Dakika Haberleri: Odunluktaki yangın büyümeden söndürüldü

Odunluktaki yangın büyümeden söndürüldü

2 saat önce

Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Odunluktaki yangın büyümeden söndürüldü, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta İlçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Turgut Özal Mahallesi 703 nolu sokakta meydana geldi. Bir evin odunluğunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, başka evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:34 Kaynak: İHA
Kahta, Adıyaman, İtfaiye, 3. Sayfa
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