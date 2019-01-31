Son Dakika Haberleri: Odunluktan Bir Çuval Ceviz Çalındı

Odunluktan Bir Çuval Ceviz Çalındı

31 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın odunluğundan 1 çuval ceviz çalındı.

Odunluktan Bir Çuval Ceviz Çalındı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın odunluğundan 1 çuval ceviz çalındı.

Olay, Emirefendi Mahallesi Okul 1. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden Durmuş A. apartmanın zemin katında bulunan odunluğa indiğinde 13 odunluk kapısının kilitlerinin kırılmış olduğunu gördü. Polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede 13 odunluğun kapısını kıran hırsız veya hırsızlar tarafından Durmuş A'ya ait bir çuval cevizin çalındığını tespit etti.

Hırsızlık olayı ile ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:48 Kaynak: İHA

Bafra, Samsun, 3. Sayfa
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