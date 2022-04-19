Odunpazarı 23 Nisan'ı Kanlıkavak Parkında kutlayacak

Saat 13.00'de başlayacak olan Çocuk Şenliği, gün boyu devam edecek. Birbirinden güzel etkinlik ve sürprizlerin yer alacağı şenlikte, çocuklar tarafından çok sevilen Şubadap Çocuk Müzik Gurubu konser verecek.

Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kanlı Kavak Parkında düzenleyeceği Çocuk Şenliği ile kutlayacak. 23 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olan 'Odunpazarı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği', saat 13.00'de başlayacak. Şubadap Çocuk Müzik Gurubu'nun konser vereceği şenlik kapsamında, çocuklar için çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Şişme oyun parkuru, pamuk şeker tezgâhlarının yer alacağı şenlik alanında, palyaço ve tahta bacağın da aralarında bulunduğu sirk ekibi gösteriler düzenleyecek. Gün boyu alanda olacak Odunpazarı Belediye Tiyatrosu ekibi de çocuklara oyunlar oynatacak, yarışmalar düzenleyecek. Resim ve yüz boyama etkinliklerinin de gerçekleştirileceği şenlikte, – 25 Derneği de stant açarak yarışmalar ve sokak oyunları düzenleyecek. Dans gösterilerinin de yapılacağı Çocuk Şenliğinde,çocuklar tarafından çok sevilen Şubadap Çocuk, 23 Nisan'a Özel Konser verecek. Şubadap Çocuk 23 Nisan Özel Konseri ise saat 16.30'da başlayacak.

Şenlikte, çocuklara ücretsiz pamuk şeker ve çocuklar için özel olarak hazırlanan 'Nutuk' dağıtılacak. Odunpazarı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliğine, Odunpazarı Belediyesinin kardeş şehirleri Kosava Yakova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke ve Lefkoşa'dan öğrenci ve eğitmenler de katılacak.

BAŞKAN KURT'TAN ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE ÖZEL DAVET

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Kanlıkavak Parkı'nda festival havasında

kutlayacaklarını kaydeden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Pandemi nedeniyle 2 yıldır, çocuklarımız bayramlarını hak ettikleri gibi kutlayamadı. Bu 23 Nisan'ı Odunpazarı Belediyesi olarak hem günün önemine hem de çocuklarımıza yakışır biçim de rengarenk, neşe içinde kutlayalım istedik. Ben tüm çocuklarımızı ve ailelerini 23 Nisan Cumartesi günü Kanlıkavak Parkı'nda gerçekleştireceğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ve Şubadap Çocuk 23 Nisan Özel Konserine davet ediyorum" dedi.