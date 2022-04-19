Odunpazarı 23 Nisan'ı Kanlıkavak Parkında kutlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Odunpazarı 23 Nisan'ı Kanlıkavak Parkında kutlayacak

Odunpazarı 23 Nisan'ı Kanlıkavak Parkında kutlayacak

19.04.2022 12:15

Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kanlıkavak Parkında düzenleyeceği Çocuk Şenliği ile kutlayacak.

Saat 13.00'de başlayacak olan Çocuk Şenliği, gün boyu devam edecek. Birbirinden güzel etkinlik ve sürprizlerin yer alacağı şenlikte, çocuklar tarafından çok sevilen Şubadap Çocuk Müzik Gurubu konser verecek.

Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Kanlı Kavak Parkında düzenleyeceği Çocuk Şenliği ile kutlayacak. 23 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek olan 'Odunpazarı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği', saat 13.00'de başlayacak. Şubadap Çocuk Müzik Gurubu'nun konser vereceği şenlik kapsamında, çocuklar için çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Şişme oyun parkuru, pamuk şeker tezgâhlarının yer alacağı şenlik alanında, palyaço ve tahta bacağın da aralarında bulunduğu sirk ekibi gösteriler düzenleyecek. Gün boyu alanda olacak Odunpazarı Belediye Tiyatrosu ekibi de çocuklara oyunlar oynatacak, yarışmalar düzenleyecek. Resim ve yüz boyama etkinliklerinin de gerçekleştirileceği şenlikte, – 25 Derneği de stant açarak yarışmalar ve sokak oyunları düzenleyecek. Dans gösterilerinin de yapılacağı Çocuk Şenliğinde,çocuklar tarafından çok sevilen Şubadap Çocuk, 23 Nisan'a Özel Konser verecek. Şubadap Çocuk 23 Nisan Özel Konseri ise saat 16.30'da başlayacak.

Şenlikte, çocuklara ücretsiz pamuk şeker ve çocuklar için özel olarak hazırlanan 'Nutuk' dağıtılacak. Odunpazarı Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliğine, Odunpazarı Belediyesinin kardeş şehirleri Kosava Yakova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke ve Lefkoşa'dan öğrenci ve eğitmenler de katılacak.

BAŞKAN KURT'TAN ÇOCUKLARA VE AİLELERİNE ÖZEL DAVET

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, Kanlıkavak Parkı'nda festival havasında

kutlayacaklarını kaydeden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Pandemi nedeniyle 2 yıldır, çocuklarımız bayramlarını hak ettikleri gibi kutlayamadı. Bu 23 Nisan'ı Odunpazarı Belediyesi olarak hem günün önemine hem de çocuklarımıza yakışır biçim de rengarenk, neşe içinde kutlayalım istedik. Ben tüm çocuklarımızı ve ailelerini 23 Nisan Cumartesi günü Kanlıkavak Parkı'nda gerçekleştireceğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına ve Şubadap Çocuk 23 Nisan Özel Konserine davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Ulusal Egemenlik, Odunpazarı, 23 Nisan, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Odunpazarı 23 Nisan'ı Kanlıkavak Parkında kutlayacak - Son Dakika


Son Dakika
12:44 6 kadınla birden evlenen Brezilyalı fenomenden samimi sözler
12:34 6 kadınla evli Brezilyalı 'influencer'dan samimi itiraflar
12:26 Temeli atılmadığı iddia edilen Hatay'daki hastanenin son hali, görenleri şaşırttı
12:06 "Temeli atılmadı" deniliyordu! Hatay'daki o hastanenin son halini görenler gözlerine inanamıyor
12:00 Futbolseverlerin merakla beklediği yabancı kuralı, bugün karara bağlanıyor
11:56 Nesrin Cavadzade, mayolu pozlarıyla takipçilerden tam not aldı
11:51 Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:51 Türk futbolunda büyük gün! Herkesin merakla beklediği yabancı kuralı karara bağlanıyor
11:48 İnce'nin ardından Erkan Baş'ın da vekil adaylığından çekilip çekilmeyeceğine TİP Sözcüsü Sera Kadıgil canlı yayında yanıt verdi
11:41 Son Dakika: Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2023 12:54:44. #1.11#
SON DAKİKA: Odunpazarı 23 Nisan'ı Kanlıkavak Parkında kutlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement