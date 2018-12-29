Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Afete Karşı Bilinçli

Odunpazarı Afete Karşı Bilinçli

42 dakika önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ile bir araya geldi.

Odunpazarı Afete Karşı Bilinçli, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ile bir araya geldi.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarete, AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl ve üyeler de katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Şalcı, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti. AKUT ile yapılan işbirliğine de değinen Recep Şalcı, Odunpazarı Belediyesi'nin afetlere hazırlıklı olmak için bilinçli bir tavır geliştirilmesinin çok güzel bir hareket olduğunu ifade ederek, Başkan Kurt'u tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, "Başta deprem olmak üzere her türlü afete karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Afetin ne zaman geleceği belli olmaz. Bu sebepten Odunpazarı Belediyesi olarak yaşanmasını hiçbir zaman istemediğimiz afetlere hazırlıklı olmak için işinde uzman kurumlarla iş birlikleri yapıyoruz. AKUT, Türkiye'nin en iyi arama kurtarma ekiplerinden birisi. Gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:05 Kaynak: İHA

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