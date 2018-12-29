Odunpazarı Afete Karşı Bilinçli
55 dakika önce
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı ile bir araya geldi.
Başkan Kurt'un makamında gerçekleştirilen ziyarete, AKUT Eskişehir Ekip Lideri Mete Kızıl ve üyeler de katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Şalcı, Odunpazarı Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade etti. AKUT ile yapılan işbirliğine de değinen Recep Şalcı, Odunpazarı Belediyesi'nin afetlere hazırlıklı olmak için bilinçli bir tavır geliştirilmesinin çok güzel bir hareket olduğunu ifade ederek, Başkan Kurt'u tebrik etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt; "Başta deprem olmak üzere her türlü afete karşı hazırlıklı olmak gerekiyor" dedi. Başkan Kurt, "Afetin ne zaman geleceği belli olmaz. Bu sebepten Odunpazarı Belediyesi olarak yaşanmasını hiçbir zaman istemediğimiz afetlere hazırlıklı olmak için işinde uzman kurumlarla iş birlikleri yapıyoruz. AKUT, Türkiye'nin en iyi arama kurtarma ekiplerinden birisi. Gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ediyorum" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:09 Kaynak: Bültenler
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tüm Terör Örgütlerinin Suriye'den Temizlenmesi İçin Anlaştık
Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık
Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü
MİT, Her Yerde Aranan FETÖ'cüyü Azerbaycan'da Yakaladı