Odunpazarı Aşevi'ne Esnaf Katkısı
8 dakika önce
Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar devam ediyor.
Yapılan bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, yetkililer daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için bağış sayısının artması gerektiğini vurguladı.
Vatandaşların Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne yaptığı bağışlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan balkabağı bağışının ardından son olarak Karatay Balıkçısı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Aşevi'ne 150 kilogram hamsi bağışında bulundu.
Karatay Balıkçılık tarafından Aşevi'ne bağışlanan hamsiler poşetlenerek ihtiyaç sahiplerine iletilirken, yetkililer daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için bağış sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. Aşevi yetkilileri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yaptı bağış için Karatay Balıkçılığa teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:55 Kaynak: Bültenler
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