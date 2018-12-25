Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Aşevi'ne Esnaf Katkısı

Odunpazarı Aşevi'ne Esnaf Katkısı

8 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar devam ediyor.

Odunpazarı Aşevi'ne Esnaf Katkısı, System.String[]

Yapılan bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, yetkililer daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için bağış sayısının artması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne yaptığı bağışlar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan balkabağı bağışının ardından son olarak Karatay Balıkçısı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Aşevi'ne 150 kilogram hamsi bağışında bulundu.

Karatay Balıkçılık tarafından Aşevi'ne bağışlanan hamsiler poşetlenerek ihtiyaç sahiplerine iletilirken, yetkililer daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için bağış sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. Aşevi yetkilileri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yaptı bağış için Karatay Balıkçılığa teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:55 Kaynak: Bültenler

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye Parke Taşını Yol Yerine Vatandaşın Tarlasına Döşedi Cezaevindeki Ağabeyine Af İçin İkinci Kez Atatürk Heykeline Çıktı

Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan 2 Bin 20 Lira Olarak Belirlenen Asgari Ücrete İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz Vatan Partisi, HDP'nin Kapatılması İçin Başsavcılığa Başvuru Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:03:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Aşevi'ne Esnaf Katkısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]