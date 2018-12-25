Odunpazarı Aşevi'ne Esnaf Katkısı
2 saat önce
Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi
Aşevi'ne vatandaşlar tarafından yapılan bağışlar devam ediyor.
Vatandaşların Odunpazarı Belediyesi Aşevi'ne yaptığı bağışlar devam ediyor. Yapılan bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, yetkililer daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için bağış sayısının artması gerektiğini vurguladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan balkabağı bağışının ardından son olarak Karatay
Balıkçısı ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Aşevi'ne 150 kilogram hamsi bağışında bulundu. Karatay Balıkçılık
tarafından Aşevi'ne bağışlanan hamsiler poşetlenerek ihtiyaç sahiplerine iletilirken, yetkililer daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için bağış sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. Aşevi yetkilileri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, yaptı bağışı yapanlara teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:34 Kaynak: İHA
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