Odunpazarı Atletizm Takımından Selka'ya teşekkür ziyareti - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı, Selka Şirketler Gurubunu ziyaret etti.

Yetiştirdiği sporcularla Türkiye ve Eskişehir atletizmine önemli katkılarda bulunan Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı, sponsoru olan Selka Şirketler Gurubunu ziyaret etti. Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan ziyarete Odunpazarı Belediyesi Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunparıspor Kulübü Başkanı Nihat Çuhadar, Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı'nın sporcuları ve yöneticileri ile Selka Beton Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Kaya katıldı.

Odunpazarıspor atletlerinin performansını memnuniyetle takip ettiklerini söyleyen Kaya, Eskişehir'in ve Odunpazarı'nın adını tüm Türkiye'ye duyurdukları için Başkan Kurt ve sporcuları tebrik etti. Odunpazarı Belediye Atletizm Takımı'nı desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Kaya, sporcuların başarılarına katkı sağlamaktan şirket olarak çok memnun olduklarının altını çizdi.

Eskişehir'de spora olan ilginin artması için çalıştıklarını belirten Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi bünyesinde yer alan atletizm takımına verdiği destekler için Kaya'ya teşekkür etti.

Başkan Kurt, Kaya'ya atletizm takımının Ankara'da yapılan Bölgesel Kros Ligi guruplarında kazandığı Birincilik Kupası'nı takdim etti.