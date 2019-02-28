Odunpazarı Belediye Başkan Adayı, Erenköy'de Sorumluluktan Kaçmayacağız

İYİ Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Salih Karabacak, Erenköy Mahallesi ziyaretinde "imar sorunundan" yakınan vatandaşlara, "Bugüne kadar kurumlar birbirini suçlayarak sorumluluktan kaçmış. Biz kaçmayacağız ve bu sorunu çözeceğiz" dedi

Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Karabacak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte bu kez de Erenköy Mahallesi'ndeydi. Kahvehane toplantısında mahalle sakinlerinin sevgi gösterisi ve desteğiyle karşılanan Karabacak, yine çok sayıda şikayet aldı. Erenköy'ün iskan, imar, alt yapı, üst yapı ve Suriyelilerle ilgili sorunlarını dile getiren bölge sakinleri, binaların çoğunun da yaşanmaz halde olduğunu söyledi. Belediyenin ilgisizliğinden ve çözümsüzlüğünden yakınan Erenköylüler, "Biz de insanca yaşamak istiyoruz" dedi.

Sorumluluktan Kaçıyorlar

İYİ Parti Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Salih Karabacak da Eskişehir'in her mahallesinin halkın yaşamını kolaylaştıracak hizmetlere değer olduğunu vurguladı. Erenköy'deki imar ve iskan sorununun kangrene dönüştüğünün altını çizen Karabacak, "Kurumlar suçu birbirlerinin üzerine atarak sorumluluktan kaçamaz. Erenköy'ün imar sorunu daha fazla gözardı edilip ertelenemez. Buradaki halkın da insan onuruna yaraşır şekilde sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir çevrede yaşamaya hakkı var. Bu hakkı onlara vermek de lütuf değil, belediyelerin asli görevidir" diye konuştu.

Sorunlar Sümen Altı Edilmeyecek

Erenköy ve benzeri durumda olan mahallelerin imar sorununun çözümü noktasında ilgili bakanlıklar, hatta Cumhurbaşkanlığı'yla bile görüşeceklerini vurgulayan Salih Karabacak, şöyle devam etti: "Halkımızın menfaati, ilçemizin huzur ve refahı için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. Biz görevde olduğumuzda hiçbir mahallemiz üvey evlat muamelesi görmeyecek, hiçbir vatandaşımız kendini çaresiz hissetmeyecek, hiçbir sorun sümen altı edilmeyecek..." Karabacak Erenköy ziyaretinde vatandaşlara, Odunpazarı'nın geleceğini yakından ilgilendiren diğer projeleri hakkında da bilgi verdi.