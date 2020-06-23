Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'tan baro başkanlarına destek - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, değiştirilmek istenen Avukatlık Kanunu ve baro seçimleri ile baro başkanlarının başlattığı 'Savunma Yürüyüşü' hakkında açıklamalarda bulundu.



Hükümetin Avukatlık Yasası'nda var olan yönetimin seçimi ve seçim usulü ile ilgili bir değerlendirme çalışması olduğunu söyleyen Başkan Kurt, "Sızan bilgilere göre, çoklu barolar diye nitelendirilen her şehirde farklı sayıda kişilerin başvurması halinde, farklı baroların kurulmasına yol açacak bir sistem getirilmeye çalışılıyor" dedi. Yapılmak istenen değişikliğin Barolar Birliği Başkanının seçimine endeksli bir çalışma olduğunu kaydeden Başkan Kurt, bu değişikliğin hukuka ve avukatlığa katkısının olmayacağını savundu.



Baro seçimlerinde ve Avukatlık Yasası'nda yapılmak istenen değişikliklere itiraz eden baro başkanlarının gerçekleştirdiği 'Savunma Yürüyüşü'ne değinen Başkan Kurt, baro başkanlarının Ankara'ya girişinin engellenmesine tepki gösterdi. "Baro başkanları insanlık dışı bir biçimde engellendi" diyen Kurt, 'Savunma Yürüyüşü ile ilgili şunları söyledi:



"Baro seçimlerinde ve Avukatlık Yasası'nda yapılmak istenen değişikliklere itiraz eden baro başkanları, gayet şık bir biçimde her ilden 1 kişi olacak şekilde Ankara'ya yürümeye başladı. Baro başkanları isteselerdi yanına 100 kişi alarak da yürüyebilirdi, ama bu konuyu çözüm üretmek adına doğru bulmadıkları için sadece kendileri yürüyerek Ankara'ya geldi. Ama Ankara'da, Anıtkabir'e gitmeleri engellendi. Hukuk dışı demiyorum, insanlık dışı engellendi. Ama direnen baro başkanları birinci aşamayı kazandı."



Başkan Kurt, konuşmasına şöyle devam etti: "Baro başkanları direniyor, mücadele ediyor. Umarım ve dilerim bu bütün avukatları eylem alanına götürecek bir aşamaya gelmez. Anlayışlı ve mantıklı bir biçimde çözülür. Bu anlayış ile TMMOB ve Tabip Odası da aynı sıkıntıları çekecek gibi görüyoruz. Ben, akademik odalar denilen bu odaların birlikte hareket etmek suretiyle bu işi engelleyeceğini düşünüyorum" - ESKİŞEHİR