Odunpazarı Belediye Başkanı, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan personel ile bayramlaştı - Son Dakika
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Odunpazarı Belediye Başkanı, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan personel ile bayramlaştı

05.05.2022 13:40
Odunpazarı Belediye Başkanı, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan personel ile bayramlaştı

Odunpazarı Belediyesi Ana Hizmet Binası, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünde gerçekleştirilen bayramlaşma törenlerine, Başkan Kurt'un yanı sıra işçi ve memur sendika temsilcileri ile belediye personeli katıldı.

Belediye personelinin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Başkan Kurt, " Türkiye'nin sıkıntıları var. İyi yönetilemiyoruz. Bunun sonucunda da yaşam şartları zorlaştı. Hayat çok pahalı, enflasyon yüz de yüzleri geçti. Herkes de bunu kanıksadığı için kimsenin sesi çıkmıyor, kimse itiraz etmiyor. İktidar da bildiğini okumaya devam ediyor. İktidar, her gün yeni bir kanun, yeni bir olumsuzlukla bizi de sizi de sıkıştırıyor. Bunun çaresi belli. Bunun çaresi de iktidarın değişmesidir, o da sizin ellerinizde. İktidar değişmezse daha çok sıkıntı çekeriz. Herkesin bunu ciddiye alması gerekiyor. Örneğin 1 Mayıs, 1 Mayıs'ı bayram yaptık, tatil yaptık diyeceksiniz, ancak 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenlere de copla, panzer ile saldıracaksınız. Bu çelişki, insanları korkutarak bir yere varamazsınız. Sizlerin de biraz daha politize olması gerekiyor. Kime oy verirseniz verin, ama mevcut iktidar yanlış yapıyor. Bunu da bilmeniz gerekiyor" dedi.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Odunpazarı personelinin bir aile olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak işçi ve emekçiler için iyi şartlar hazırlamaya gayret ettiğini ifade etti. Sezonun barış içinde geçmesini dileyen Başkan Kurt, "Bizler kendi işimizi düzgün yapalım. Önümüzdeki günleri bayrama dönüştürelim. Halkımız bizden memnun, ama biz daha çok çalışarak, daha iyi işler yaparak kendimizi diğer belediyelerden farklı bir noktaya getirmeliyiz. Katkınız çok büyük biliyorum, daha çok katkıda bulunacağınızı da biliyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, iyi bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde yaptığı konuşmalarda, pandemi uyarısında da bulunan Başkan Kurt, işçi ve emekçilerden dikkatli olmalarını istedi. Başkan Kurt, "Pandemi bitmiş gibi bir hava var ama biz yine de dikkatli olalım. Maske, mesafe ve kişisel hijyenimize dikkat edelim" dedi.

Bayramlaşma töreninde Belediye İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, TÜM YEREL SEN Eskişehir Şube Başkanı Caner Özcan yaptıkları konuşmalarda Başkan Kurt'a işçi ve emekçilere verdiği destek için teşekkür ederek, herkesin bayramını kutladı.

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Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediye Başkanı, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan personel ile bayramlaştı - Son Dakika

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