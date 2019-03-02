Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Cezaevinde Sahne Aldı

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Cezaevinde Sahne Aldı

34 dakika önce

Sosyal sorumluluk projelerine her zaman önem veren Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, bu bağlamda çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Cezaevinde Sahne Aldı, System.String[]

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu,son olarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "Komedi Pazarı" oyunu ile seyirciyle buluştu.

Tiyatronun her yerde ve ne şekilde olursa olsun var olabileceğine inanan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu,cezaevi sahnesinde sahnelediği "Komedi Pazarı" adlı oyunu büyük beğeni topladı. İnteraktif yapısıyla, doğaçlama üzerine kurulu olan "Komedi Pazarı" ile Belediye Tiyatrosu izleyenlerden tam not aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:14 Kaynak: Bültenler

Eskişehir, Odunpazarı, Güncel
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