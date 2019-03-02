Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Cezaevinde Sahne Aldı

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu,son olarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda "Komedi Pazarı" oyunu ile seyirciyle buluştu.

Tiyatronun her yerde ve ne şekilde olursa olsun var olabileceğine inanan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu,cezaevi sahnesinde sahnelediği "Komedi Pazarı" adlı oyunu büyük beğeni topladı. İnteraktif yapısıyla, doğaçlama üzerine kurulu olan "Komedi Pazarı" ile Belediye Tiyatrosu izleyenlerden tam not aldı.