Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Cezaevinde Sahne Aldı

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Cezaevinde Sahne Aldı

24 dakika önce

Sosyal sorumluluk projelerine devam eden Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "Komedi Pazarı" oyununu seyirciyle buluştu.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Cezaevinde Sahne Aldı, System.String[]
Sosyal sorumluluk projelerine devam eden Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "Komedi Pazarı" oyununu seyirciyle buluştu.

Tiyatronun her yerde var olabileceğine inanan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun, cezaevi sahnesinde sahnelediği "Komedi Pazarı" adlı oyunu büyük beğeni topladı. İnteraktif yapısıyla, doğaçlama üzerine kurulu olan Komedi Pazarı ile Belediye Tiyatrosu izleyenlerden tam not aldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:22 Kaynak: İHA

Eskişehir, Odunpazarı, Yaşam
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