Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Cezaevinde Sahne Aldı

Sosyal sorumluluk projelerine devam eden Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "Komedi Pazarı" oyununu seyirciyle buluştu.

Sosyal sorumluluk projelerine devam eden Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, "Komedi Pazarı" oyununu seyirciyle buluştu.



Tiyatronun her yerde var olabileceğine inanan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun, cezaevi sahnesinde sahnelediği "Komedi Pazarı" adlı oyunu büyük beğeni topladı. İnteraktif yapısıyla, doğaçlama üzerine kurulu olan Komedi Pazarı ile Belediye Tiyatrosu izleyenlerden tam not aldı. - ESKİŞEHİR

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