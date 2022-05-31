Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Mersin'de de kapalı gişe oynadı - Son Dakika
Üye Girişi
Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Mersin'de de kapalı gişe oynadı

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Mersin'de de kapalı gişe oynadı

31.05.2022 13:39

Mersin Mezitli Belediyesi'nin her Salı bir şehir tiyatrosunu ağırladığı programın son konuklarından biri de 'Aşk Kaşıntısı' adlı oyun ile Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oldu.

650 kişilik kapasiteli Mezitli Kültür Merkezi'nde tiyatro severler ile buluşan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Aşk Kaşıntısı'nı kapalı gişe oynandı. Şahin Örgel'in yazdığı, Elçin E. Karaahmet'in yönettiği, Dekor ve Kostüm Tasarımını Çiğdem Öztürk'ün, Işık Tasarımını ise Ö. Burak Ünal'ın yaptığı oyunda; İpek Uzkalan ve Hüseyin Demir performanslarıyla Mersin izleyicisinden tam not aldı.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nun 19 Mart'ta prömiyer yaptığı Aşk Kaşıntısı oyunu sezonun son oyununu da Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde kapalı gişe oynayarak sahne sezonunu kapattı. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, yaz döneminde ise açık hava etkinlikleri ile seyircilerle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Odunpazarı, Mezitli, Mersin, Gişe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Mersin'de de kapalı gişe oynadı - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Adeta dibi görüyor! Eren Derdiyok İsviçre 2. Lig ekibi Schaffhausen'da forma giyecek
14:03 Eren Derdiyok dibe vurdu! Eski Galatasaraylı, 2. Lig ekibinde
13:22 Jorge Jesus, Suudi Arabistan Milli Takımı ile 30 milyon euro karşılığında anlaştı
13:18 Jorge Jesus, Suudi Arabistan'da! Servet değerinde maaş alacak
13:19 Bakan Mehmet Şimşek: Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir
13:15 Bakan Şimşek, piyasaların faiz kararını yetersiz bulmasına ilişkin konuştu: Bu bir süreçtir, kademeli olarak yöneteceğiz
13:17 Asgari Ücret Dolar Karşısında 24 Saatte 38 Dolar Eridi
13:13 Faiz kararı sonrası asgari ücret 24 saatte 38 dolar eridi
13:14 4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi
13:09 4 yıllık sevgilisi Buğrahan Tuncer'le evlenen Eda Ece soyadını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 14:17:53. #1.13#
SON DAKİKA: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu Mersin'de de kapalı gişe oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement