Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'na yeni ödüller - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'na yeni ödüller - Son Dakika

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'na yeni ödüller

6 saat önce

Sahneye koyduğu başarılı oyun ve performansları ile dikkat çeken Odunpazarı Belediye Tiyatrosu yeni sezonuyla birlikte birçok ödüle layık görüldü.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'na yeni ödüller, System.String[]

Sahneye koyduğu başarılı oyun ve performansları ile dikkat çeken Odunpazarı Belediye Tiyatrosu yeni sezonuyla birlikte birçok ödüle layık görüldü.


Yeni Tiyatro Dergisi'nin İstanbul'da düzenlediği ödül töreninde Emek ve Başarı Ödülü, Eskişehir Sanat Derneği'nin verdiği 2019 Tiyatro Ödülü, Tiyatro Gazetesi'nin düzenlediği Anadolu Ödüllerinde Ömer Burak Ünal'a verilen, Emek ve Başarı Ödülü'nün ardından Direklerarası Anadolu Tiyatro Ödülleri'nden de Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'na dört ödül verildi.


Behiç Ak'ın yazdığı Elçin E. Karaahmet'in yönettiği "Ayrılık" oyununda yer alan Kıvanç Pehlivanoğlu En İyi Erkek Oyuncu, İlknur Nazlı En İyi Kadın Oyuncu, Anıl Ateş Işık En İyi Sahne Tasarımı ödüllerini alırken; İlknur Nazlı'nın yazıp yönettiği "Bir Sirk Hikayesi" oyunu da; çocuk oyunu dalında "En İyi Yapım" ödülünün sahibi oldu.


Ödüllerini alan Odunpazarı Belediye Tiyatrosu sanatçıları, tüm ekip arkadaşlarına teşekkürlerini iletirken tiyatroya desteğini her zaman hissettiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un tiyatroya verdiği emeğin altını çizerek bu destekle projelerine devam edeceklerini söyledi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Burak Ünal, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haydar Dümen, meslek hayatında kendisini en çok şaşırtan soruyu söyledi
Ferdi Tayfur, dün akşam bir anda dünyada gündem oldu Firari FETÖ'cü Hakan Şükür: Dolandırıldım, tüm birikimim gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 21:01:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'na yeni ödüller - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]