Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'ndan Tek Kişilik Performans

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'ndan Tek Kişilik Performans

1 saat önce

Projenin Yönetmenliğini Atilla Savumlu yaparken, oyuncu olarak ise Ömer Burak Ünal yer almakta. Oyunun dekor tasarımlarını Anıl Ateş Işık, afiş tasarımını ise Borbala Barto yaptı.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'ndan Tek Kişilik Performans, System.String[]

2018/2019 sezonu repertuarında tek kişilik bir projeye de yer veren Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Ali Cüneyt Kılcıoğlu'nun kaleme aldığı "İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı" ile 10 Ocak 2019 tarihinde saat 20:00'de seyirci ile buluşacak.

Üniversite mezunu bir gencin iş arama süreci ve bu süreçte girdiği mülakatlarda karşılaştığı absürt durumları izlerken bir yandan kahkahalar içinde gülüp öte yandan da büyük bir drama şahit olabilirsiniz. Karakterin bu bohem döneminde hem ailesi hem de sosyal çevresi ile olan iletişimlerini seyirci ile paylaştığı ve sahne üzerinde oyuncunun birçok karakteri canlandırdığı tek kişilik renkli performans, zengin alt metiniyle ve açık biçim oluşuyla dikkat çekerken, tiyatro literatüründe kara komedi olarak sınıflandırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:59 Kaynak: Bültenler

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