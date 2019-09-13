Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediyesi 20 bin kişiye daha aşure dağıttı
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Odunpazarı Belediyesi 20 bin kişiye daha aşure dağıttı

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle aşure dağıtmaya devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi 20 bin kişiye daha aşure dağıttı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle aşure dağıtmaya devam ediyor.


Daha önce Vişnelik Mahallesinde kurulan Çarşamba Pazarında 10 bin kişiye aşure dağıtan Odunpazarı Belediyesi, bugün Cuma namazı sonrasında Reşadiye Camii ve Çarşı Camisi önünde yaklaşık 20 bin kişiye aşure dağıttı. Eskişehirlilerin aşure dağıtımına yoğun ilgi gösterdi. Kendilerine ikram edilen aşureleri keyifle yiyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Aşevi çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Muharrem Ayı, Odunpazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:02 Kaynak: İHA
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