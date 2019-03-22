Odunpazarı Belediyesi Alanönüne Modern Park İçin Kolları Sıvadı
46 dakika önce
Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Gömece Lojmanları karşısında bulunan Eskişehir Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı arkasındaki 11 metrelik tepe Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından park alanı yapılabilmesi için uygun hale getiriliyor. 11 metrelik tepenin Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uygun hale getirilmesinin ardından Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bölgeye modern bir park kazandırılacak.
Çalışmalarda ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol çalışması da gerçekleştiriliyor. Bölgede bulunan ve imar planında sokak olarak görünen Sercan ve Meleknur sokakta iyileştirme çalışmaları devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:14 Kaynak: Bültenler
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