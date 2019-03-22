Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediyesi Alanönüne Modern Park İçin Kolları Sıvadı

Odunpazarı Belediyesi Alanönüne Modern Park İçin Kolları Sıvadı

46 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Alanönüne Modern Park İçin Kolları Sıvadı, System.String[]

Gömece Lojmanları karşısında bulunan Eskişehir Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı arkasındaki 11 metrelik tepe Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından park alanı yapılabilmesi için uygun hale getiriliyor. 11 metrelik tepenin Fen İşleri Müdürlüğü tarafından uygun hale getirilmesinin ardından Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından bölgeye modern bir park kazandırılacak.

Çalışmalarda ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yol çalışması da gerçekleştiriliyor. Bölgede bulunan ve imar planında sokak olarak görünen Sercan ve Meleknur sokakta iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:14 Kaynak: Bültenler

Eskişehir, Fen İşleri Müdürlüğü, Odunpazarı Belediyesi, Güncel
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