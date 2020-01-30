Odunpazarı Belediyesi Aşevi her gün bin 100 ihtiyaç sahibine vatandaşa yemek dağıtıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Odunpazarı Belediyesi Aşevi her gün bin 100 ihtiyaç sahibine vatandaşa yemek dağıtıyor - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Aşevi her gün bin 100 ihtiyaç sahibine vatandaşa yemek dağıtıyor

7 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Aşevi her gün bin 100 ihtiyaç sahibine vatandaşa yemek dağıtıyor.

Odunpazarı Belediyesi Aşevi her gün bin 100 ihtiyaç sahibine vatandaşa yemek dağıtıyor, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Aşevi her gün bin 100 ihtiyaç sahibine vatandaşa yemek dağıtıyor.


Odunpazarı Belediyesi Aşevi'nde titizlikle hazırlanan yemekler, her gün bin 100 ihtiyaç sahibine vatandaşa dağıtılıyor. Modern donanıma sahip olan Aşevi, her türlü doğal afet ve kriz durumlarına karşı hazırda bulunurken, bu gibi durumlarda da kapasitesini 15 bin kişiye kadar çıkarabiliyor.


"Aşevi bağış bekliyor"


Odunpazarı Belediyesi Aşevi yetkilileri, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti. Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için kuru bakliyat ve kuru gıda yardımı yapmak isteyen duyarlı vatandaşların yardımlarını beklediklerini kaydeden yetkililer, bağış yapmak isteyen hayırsever vatandaşların; Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi'nde bulunan aşevine şahsen başvuruda bulunabileceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
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