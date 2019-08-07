Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediyesi Aşevi kurban bağışı kabul ediyor
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Odunpazarı Belediyesi Aşevi kurban bağışı kabul ediyor

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayırsever vatandaşların bağışlarını bekliyor.

Odunpazarı Belediyesi Aşevi kurban bağışı kabul ediyor, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayırsever vatandaşların bağışlarını bekliyor.

Odunpazarı Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşevi, yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayırsever vatandaşların Kurban bağışlarını kabul ediyor. Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için her zaman duyarlı vatandaşların yardımlarını beklediklerini kaydeden yetkililer, kurban bağışı yapmak isteyen hayırsever vatandaşların, Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi'nde bulunan aşevine şahsen başvuruda bulunabileceklerini belirtti.

Aşevinin sabah 08.00'den 18.00'e kadar açık olduğunu vurgulayan yetkililer, banka aracılığı ile bağışta bulunmak isteyen vatandaşların ise belirtilen hesap numarasına bağış yapabileceklerini söyledi. Yetkililer, "Banka aracılığı dışında kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar, canlı hayvan da getirebilirler. Bayramda hizmet verecek kurban kesim alanında vatandaşlar, kestirdikleri kurbanları görevliler aracılığı ile aşevine bağışlayabilir. Odunpazarı Belediyesi tarafından oluşturulan bu kurban kesim yerlerinde ayrıca aşevi de stant kuracak. Aşevine parça et bağışlamak isteyen vatandaşlar, bu stantlarda bağışta bulunabilecek. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, aşevinin (0 222) 217 30 63 numaralı telefonunu arayabilirler" dedi.

Öte yandan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirebilmesi ve kurbanlarını sorunsuz kesebilmesi için gerekli çalışmaları tamamladı. Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların kurban kesim sorunu yaşamaması, çevrede kötü görüntü ve koku oluşmaması ve kimsenin rahatsızlık duymaması için kurban kesim yerini belirledi. Vatandaşlar küçükbaş kurbanlarını Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde kesebilecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlara ücretsiz yardım sağlamak için görevli personel de tahsis edildi. Kasap, güvenlik elemanı, temizlik personeli, zabıta memurunun görev yaptığı kesim yerinde, kurbanlar veteriner hekim ve din görevlisi gözetiminde kesilecek. Kesim yerinde belediye tarafından vatandaşlara poşet de dağıtılacak. Vatandaşlar, belediyenin tüm bu hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde, bayramın 1'inci günü sıra numarası ile kesim yapılacak. Kurbanlarını sorunsuz ve hijyenik ortamlarda kesmek isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Halk Masası birimine şahsen yada 444 26 00 no'lu telefondan müracaat edebilecek. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi, Kurban Bayramı, Erenköy, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:06 Kaynak: İHA
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