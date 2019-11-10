Odunpazarı Belediyesi Ata'sını unutmadı

Odunpazarı Belediyesi, 81'inci ölüm yıl dönümü nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.



Odunpazarı Belediyesi Bahçesinde düzenlenen anma törenine Odunpazarı Belediye Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve personel katıldı. Belediye bahçesinde bulunan Atatürk büstüne gelen personel, saat 09.05'te sirenler eşliğinde Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından belediye personeli, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın sonrasında Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Emre Genç günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncularından Göksel Kart, Büşra Arslan ve Beste Ersoy şiir okudu. Anma sonrasında belediye personeli, Atatürk büstüne çiçek bıraktı.



Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, aynı saatte Valilik Meydanında Atatürk'ü anma programına katıldı. Odunpazarı Belediyesinin anma programı kapsamında Emek Gençlik Merkezi'nde de tören düzenlendi. Emek Gençlik Merkezi ve Emek Halk Merkezi personeli ve atölye katılımcıları gençlik merkezi önünde bir araya gelerek, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı. - ESKİŞEHİR