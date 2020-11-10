Odunpazarı Belediyesi Ata'yı unutmadı - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Ata'yı unutmadı

10.11.2020 12:39
Odunpazarı Belediyesi Ata'yı unutmadı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82'nci ölüm yıldönümünde andı.

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 82'nci ölüm yıldönümünde andı.

Odunpazarı Belediyesi bahçesinde düzenlenen anma töreninde Odunpazarı Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve personel yer aldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise aynı saatte Vilayet Meydanında Atatürk'ü anma programına katıldı.

"Onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Belediye bahçesinde bulunan Atatürk büstüne gelen personel, saat 09.05'te sirenler eşliğinde Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından belediye personeli, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen anma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın sonrasında Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Cahide Tetik, günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yaptı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 82'nci yıldönümünde büyük bir özlem, saygı ve minnetle andıklarını söyleyen Tetik, "Atatürk'ün en büyük eseri, bize emaneti olan ve sonsuza kadar var olacak Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyetimizin temeli olan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkesi; milli egemenliğin güvencesi ve karşı karşıya bulunduğumuz adaletsizliklerin, haksızlıkların, ekonomik ve sosyal sorunların çaresidir. Bu nedenle özgür ve onurlu yaşamak isteyen her yurttaşımız, Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkma ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, ülkemizde mutlak adaleti sağlama mücadelesinin parçasıdır. 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, onun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür. Odunpazarı Belediyesi olarak ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizler için kurduğu Cumhuriyete, onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncularından Kıvanç Pehlivanoğlu, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Mustafa Kemal'i Düşünüyorum şiirini okudu. Anma sonrasında belediye personeli, Atatürk büstüne çiçek bıraktı. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi Ata'yı unutmadı
Odunpazarı Belediyesi Ata'yı unutmadı
Odunpazarı Belediyesi Ata'yı unutmadı
Odunpazarı Belediyesi Ata'yı unutmadı
Odunpazarı Belediyesi Ata'yı unutmadı
Odunpazarı Belediyesi Ata'yı unutmadı
Odunpazarı Belediyesi Ata'yı unutmadı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediyesi Ata'yı unutmadı - Son Dakika


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