Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediyesi Atatürk'ü anmaya devam ediyor
Son Dakika Yaşam Odunpazarı Belediyesi Atatürk'ü anmaya devam ediyor - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Atatürk'ü anmaya devam ediyor

7 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yıl dönümünde düzenlediği çeşitli etkinlik ve programlarla anmaya devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Atatürk'ü anmaya devam ediyor, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yıl dönümünde düzenlediği çeşitli etkinlik ve programlarla anmaya devam ediyor.


Anma programları kapsamında Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) 'Yolumda, Yüreğimde Daima Mavi' adlı program düzenlendi. Atatürk'ün sevdiği türkü ve şarkılar ile Atatürk için bestelenen şarkıların söylendiğini etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Zaman zaman duygu dolu anlara ev sahipliği yapan programda çeşitli eserler seslendirildi.


Program sonrasında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin dört bir yanında özlem ve saygı ile anıldığını söyledi. Başkan Kurt, "Ben nur içinde yattığına inanıyorum. Bir kişinin cennete gitmesi için neler lazımsa Atatürk bunların hepsini yapmış. Hiç kuşkusuz vatanına, toprağına ve halkına ölümüne sahip çıkan, bağlı kalan bir lider herhalde en rahat yerdedir ama esası hepimizin gönlündedir. Onun çizdiği yoldan onun ilkelerinden sapmadan Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak hepimizin görevidir. Gelecekle ilgili bütün düşüncelerimizi acaba Atatürk olsaydı nasıl karar verirdi diye değerlendirdiğimiz zaman, herhalde bilime en uygun olan davranışı gerçekleştirmiş oluruz. Odunpazarı Belediyesi, kendi bünyesinde bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edecektir. Atatürk, kültür-sanatın toplumun vazgeçilmez parçası olduğunu söylemiş, biz de bu konuda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Türkiye, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
Trump-Erdoğan zirvesi öncesi büyük skandal! ABD'li komutanla YPG'li terörist aynı karede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın görüşme saati belli oldu Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 22:16:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediyesi Atatürk'ü anmaya devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]