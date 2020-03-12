Odunpazarı Belediyesi bütün kapalı alan etkinliklerini iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediyesi bütün kapalı alan etkinliklerini iptal etti - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi bütün kapalı alan etkinliklerini iptal etti

7 saat önce

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ülkede COVİD-19 (Korona virüsü) saptandığı nedeniyle bugünden itibaren Mart ayın sonuna kadar planladığı söyleşi, konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış gibi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti.

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Eskişehir Odunpazarı Belediyesi ülkede COVİD-19 (Korona virüsü) saptandığı nedeniyle bugünden itibaren Mart ayın sonuna kadar planladığı söyleşi, konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış gibi tüm kapalı alan etkinliklerini iptal etti.


Obunpazarı Belediyesi'nin açıklaması şu şekilde yayınladı;


"Kıymetli hemşehrilerimiz, 11.03.2020 Çarşamba günü itibari ile Sağlık Bakanlığı tarafından; ülkemizde COVİD-19 (Korona virüsü) saptandığı kamuoyuna açıklanmıştır. Hastalığın dünyadaki ve komşumuz olan ülkelerdeki yaygınlığı göz önüne alındığında, bir salgın riskiyle karşı karşıya olduğumuz anlaşılıyor. Bilim insanları, hastalığa karşı panik yapmadan mücadele edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Biz de bu uyarıdan yola çıkarak gerekli önlemeleri alarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Odunpazarı Belediyesi olarak, bilim insanlarının önerisiyle, hastalığa yol açan virüsün toplum içerisinde yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, bugünden itibaren Mart ayı sonuna kadar planlamış olduğumuz söyleşi, konser, sinema, tiyatro, sergi, açılış gibi tüm kapalı alan etkinliklerimizi iptal ediyoruz. Daha sonrasında ise hastalığın seyrine göre tekrar bir durum değerlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Ayrıca, Odunpazarı İlçesi'nde yer alan tüm okul, kamu kurum ve kuruluşları, ibadethaneler ile idari binalarımız, halk ve gençlik merkezlerimiz gibi hastalığın yayılabileceği alanlarda titizlikle ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımıza devam ediyoruz." - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:36 Kaynak: İHA
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