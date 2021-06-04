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Odunpazarı Belediyesi çevreci uygulamaları ile örnek oluyor - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi çevreci uygulamaları ile örnek oluyor

04.06.2021 14:30
Odunpazarı Belediyesi çevreci uygulamaları ile örnek oluyor, System.String[]

Küresel iklim krizine karşı çevreci, ekonomik ve sürdürülebilir politikalar üreten Odunpazarı Belediyesi, pek çok çevreci projeyi de hayata geçirdi.

Sağlıklı yaşamın, sağlıklı ve temiz bir çevreyle mümkün olduğunun bilinciyle hareket eden Odunpazarı Belediyesi, etkisini günden güne hissettiren küresel iklim krizine karşı çevreci, ekonomik, sürdürülebilir politikalar ve projeler üretmeye devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, çevreci yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yeşil ve sağlıklı bir gelecek için yatırım ve çalışmalar gerçekleştiren Odunpazarı Belediyesi, bir taraftan yeşil alan miktarını artırırken bir taraftan da Arıköy, Solucan Gübresi Üretim Tesisi, Güneş Enerjisi Santrali, Çevre Parkı ve karbon salınımını azaltan elektrikli sokak süpürgesi ve çöp taksi uygulamaları ile örnek olmaya devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi, Kazım Kurt'un Odunpazarı Belediye Başkanı seçildiği 2014 yılından günümüze kadar Odunpazarı'na 659 bin 232 m2 yeşil alan kazandırdı. Odunpazarı'na yeni parklar yapmaya devam eden belediye, ağaçlandırma ve fidan dikim çalışmalarını da sürdürüyor.

ELEKTİRİKLİ ÇÖP ARAÇLARI

Çevreye saygı prensibi ile hareket eden Odunpazarı Belediyesi, bölgenin temizliğinde karbon salınımını en aza indirmek ve doğayı korumak için çevre dostu araçlar kullanıyor. Odunpazarı Belediyesi, zamansız çıkarılan çöplere ve çevre kirliliğine anında müdahale için güneş enerjisi

ile çalışan çöp taksi ve elektrikle çalışan sokak süpürgeleri ile hizmet veriyor.

ARIKÖY

Biyolojik çeşitliliğin ve sürekliliğin mimarı olan Arıların yaşaması ve çoğalması için Odunpazarı Belediyesi, arıcılığa önem veriyor. Odunpazarı bölgesinde Akpınar Mahallesi'nde 35 dönümlük bir alan üzerine kurulan Arıköy'de, arıcılık için gerekli olan botanik bilgisinden, temel ve ileri düzey arıcılığa, kovan bilgisinden pazarlama stratejilerine kadar birçok konuda teorik ve pratik eğitim veriliyor.

SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİM TESİSİ

Odunpazarı Belediyesi tarafından kimyasal gübre kullanılması sonucunda artan toprak kirlenmesinin önüne geçilmesi için hazırlanan Solucan Gübresi Üretim Tesisleri'nde yüzde 100 organik gübre olan solucan gübresi üretiliyor. Odunpazarı Belediyesi solucan gübresini çöpe giden meyve sebzenin geri dönüşümünde, kırsal mahallelerde ciddi sıkıntı olan hayvansal gübrelerin geri dönüşümünde bir çözüm olarak kullanmayı planlıyor. Aynı zamanda farklı tarımsal üretim tekniklerinin ve uygulamalarının da yapıldığı tesiste, üretici için yarar sağlayacak yöntemlerin denemeleri de gerçekleştiriliyor. Mikrobiyal gübre, topraksız tarım gibi yaygınlaşan uygulamaların denemelerinin yanında, bu çalışmaların çiftçiye ulaştırılması adına teorik ve pratik eğitim takvimi oluşturuldu.Eğitim faaliyetleri ise Temmuz ayında başlayacak.

ÇEVRE PARKI

Odunpazarı Belediyesi, Vadişehir Mahallesinde bulunan Çevre Parkı'nda, hem bölgenin park ve yeşil alan ihtiyacını karşılıyor hem de çevre kirliliği sorununa dikkat çekiyor. Tamamen geri dönüşüm malzemelerinin kullanıldığı Çevre Parkı'nda, pedal çevirerek kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren oyun bisikleti gibi araçlar yer alırken, park aydınlatmasında ise güneş ve rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik enerjisi kullanılıyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ

Odunpazarı Belediyesi tarafından yenilenebilir kaynaklarla elektrik enerjisi üretmek adına başlatılan Güneş Enerji Santrali projesinde sona doğru gelindi. Kendi enerjisini üretmek adına kolları sıvayan Odunpazarı Belediyesi, Türkmentokat Mahallesinde bulunan 52 bin 643.31 m2

alana Güneş Enerji Santrali yapıyor. 1071 KW enerji üretecek olan Güneş Enerji Santralinin, yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor.

(((KUTU)))

YEŞİL BİR ODUNPAZARI İÇİN

Gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmalarıyla Eskişehir'e Barış, Özgürlük, Kardeşlik, Adalet ve Demokrasi Ormanı gibi önemli ormanlar kazandıran Odunpazarı Belediyesi, 'Yeşil bir Odunpazarı' için çalışmalarını sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi, Kazım Kurt'un Odunpazarı Belediye Başkanı seçildiği 2014 yılından günümüze kadar; Eskişehir'e çok sayıda orman kazandırdı.

Kozalak Sokak Ağaçlandırma Alanı- Yenikent Mahallesi -15 bin 945 m2

EMKO Ağaçlandırma Alanı-75. yıl Mahallesi -14 bin 650 m2

Atadan Sokak Ağaçlandırma Alanı - IhlamurkentMahallesi -3 bin 955 m2

Şehit Mustafa Özdemir Ağaçlandırma Alanı - Vadişehir Mahallesi -6 bin 500 m2

Barış Ormanı - Vadişehir Mahallesi - 35 bin m2

Şehit Ali Doğukan Kılıç Ağaçlandırma Alanı Vadişehir Mahallesi - 14 bin 600 m2

Özgürlük Ormanı -75.Yıl Mahallesi - 62.750 m2

Hüseyin Mor Hatıra Ormanı 75.Yıl Mahallesi - 35.200 m2

Şehit Serdar Ege Ağaçlandırma Alanı-75. Yıl Mahallesi- 9 bin 200 m2

Adalet Ormanı - 75.Yıl Mahallesi - 33.400 m2

Şehitler Ormanı - 75.Yıl Mahallesi - 77.360 m2

Kardeşlik Ormanı - 75.Yıl Mahallesi - 15 bin m2

Cepken Sokak Ağaçlandırma Alanı- 75. Yıl Mahallesi-55 bin 300 m2

Demokrasi Ormanı- (Cepken Sokak devamı)75. Yıl Mahallesi-73 bin 475 m2

Demokrasi Ormanı Yanı- 75. Yıl Mahallesi- 85 bin 175 m2

Yaşam Hak Ormanı- Yenikent Mahallesi-4.050 m2

Odunpazarı Belediyesi çevreci uygulamaları ile örnek oluyor

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediyesi çevreci uygulamaları ile örnek oluyor - Son Dakika


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