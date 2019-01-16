Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediyesi Ekipleri Kar Mesaisinde

Odunpazarı Belediyesi Ekipleri Kar Mesaisinde

2 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, yoğun kar yağışına müdahale etmek için Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü personel ve araçlarını seferber ederek karla mücadele ekibi oluşturdu.

Odunpazarı Belediyesi Ekipleri Kar Mesaisinde, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi, yoğun kar yağışına müdahale etmek için Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü personel ve araçlarını seferber ederek karla mücadele ekibi oluşturdu.

Bölgedeki ana cadde, hastane, okul, kamu kurumları başta olmak üzere 35 merkez 50 kırsal mahalleden oluşan geniş bir alanda çalışma yürüten ekipler 24 saat aralıksız olarak görev başında. Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri bir taraftan tuzlama çalışması gerçekleştirirken diğer taraftan da aralıksız yağan kara rağmen kar küreme çalışması yürütüyor. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçları da kullanan ekipler, kar yüzünden oluşabilecek mağduriyeti ortadan kaldırmak adına büyük bir efor sarf ediyor.

Çalışmalarını okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresini öncelik alarak gerçekleştiren ekipler, vatandaşların kar yağışı ve buzlanmadan olumsuz etkilenmemeleri için 24 saat mesai yapmaya devam edecek. Yetkililer vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtirken, sorun, şikayet ve istekler için Odunpazarı Belediyesi'ne 444 26 00 numaralı Halk Masası telefonundan ulaşılabileceğini ifade ettiler. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:20 Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Kar, Güncel
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