Odunpazarı Belediyesi ekipleri karla mücadele için seferber oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediyesi ekipleri karla mücadele için seferber oldu - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi ekipleri karla mücadele için seferber oldu

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi ekipleri karla mücadele için seferber oldu, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Şiddetli kar yağışının ardından Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yapıyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.


Öncelik okul, hastane, cami, huzurevleri ve kamu kurumları


Ekipler, kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale gerçekleştiriyor.


Vatandaşlarımız sorun, şikayet ve istekleri için Odunpazarı Belediyesi'ne 444 26 00 numaralı Halk Masası telefonundan ulaşabilirler. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
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