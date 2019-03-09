Odunpazarı Belediyesi Emekçi Kadınlar Gününü Dolu Dolu Kutladı

Odunpazarı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Emek Mahallesi'nde kutlama etkinliği düzenledi. 2 farklı günde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlamasına; CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin kadın personelleri ile Emek, 71 Evler, Erenköy, Gündoğdu, Göztepe, Vişnelik, Çankaya Mahallerinden yaklaşık 3 bin kadın katıldı.

Şenlik havasında geçen etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı. Kadın demenin emek demek olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, hangi işi yaparsa yapsın tüm kadınların emeği ile çalışan ağır işçiler olduğunu söyledi. "Kadın haklarına, hukuka gelince maalesef pek çok eksiklik var. Ülkeyi yöneten erkekler bütün hakları kendilerine almıştır. Bu durum sadece Türkiye'de değil dünyanın bütün ülkelerinde böyle. Ancak Türkiye'de dünyanın bütün ülkelerinden önce sadece Mustafa Kemal Atatürk kadınlarımız ile erkeklerimiz eşittir demiş. Sadece Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına dünyanın bütün kadınlarından önce seçme ve seçilme hakkı vermiş" diyen Başkan Kurt, kadın ve erkeğin eşit olduğunun altını çizdi. Herkesin bu eşitliğe inanması gerektiğini belirten Başkan Kurt, "Ben inanıyorum, sizde inanmalısınız. Kocalarınız ve oğullarınız sizden üstün değil. Sizin haklarınız teslim edilmek zorundadır. Biz de onun için çalışıyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARI VE KADINLARI MUTLU BİR ODUNPAZARI" YARATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Odunpazarı Belediyesi'ne Başkan seçildiği günden beri "Çocukları ve kadınları mutlu bir

Odunpazarı" yaratmak için çalıştıklarını kaydeden Başkan Kazım Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Bu uğraşımızın sonucunda 11 tane halk merkezi açtık. Bu halk merkezlerinden 15 bin kadın, çeşitli alanlarda açılan atölyelerden yararlandı. Bizden önce Odunpazarı'nı yönetenler kadınlara bu atölye imkânlarını tanımadı çünkü öyle bir anlayışları yoktu. Şehir merkezinde yaptıkları kurs merkezinde oraya gelen ve oraya gelme imkânı bulan kadınlara hizmet ettiler. Oysa oraya gelme imkânı olmayan Emek, 71 Evler, 75. Yıl, Orhangazi, Büyükdere ve Kırmızıtoprak Mahalleleri'nden binlerce kadın bu atölyelerden yararlanma hakkını kullanamadı. Şimdi bu hakkını kullanıyor, bundan sonraki dönemde bütün mahallelerde halk merkezi açacağız. Bu halk merkezlerinde bütün kadınlarımız hizmetlerimizden yararlanacak. Bütün kadınlarımız, çocuklarına sağlıklı bir gelecek sağlama ve onları sağlıklı bir biçimde büyütme kaygısı taşıyor.Kadınlar çocuklarını gönül rahatlığıyla kreşe gönderemiyor. Kreş sorunu tüm kadınların en büyük problemi. Biz, bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Yeni dönemde Odunpazarı'na 100 kreş yapacağız. Her mahallede mutlaka 1 kreş olacak. Mahallelerde ihtiyaca göre kreş yapacağız. Çocuklarımızın sağlıklı bir biçimde yetişmesi için var gücümüzle çalışacağız. Kadınlarımızla birlikte her türlü kültür ve sanat çalışmasını yapacağız. Sosyal, halkçı belediyeciliği birlikte uygulayacağız."

Başkan Kurt'un konuşmasının ardından Emek Halk Merkezi Halk Oyunları ekibi sahneye çıkarak çeşitli yörelerden halk dansları gösterisi yaptı. Halk oyunları ekibinin ardından sevilen sanatçı Can Küçük sahne aldı. Kadınlar, Küçük'ün söylediği şarkı ve türkülerle doyasıya eğlendi.