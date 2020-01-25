Odunpazarı Belediyesi engelleri kaldırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediyesi engelleri kaldırıyor - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi engelleri kaldırıyor

6 saat önce

Engelsiz Odunpazarı için çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, engelli bireyler için açtığı Aşçılık Atölyesi çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi engelleri kaldırıyor, System.String[]

Engelsiz Odunpazarı için çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, engelli bireyler için açtığı Aşçılık Atölyesi çalışmalarına devam ediyor.


Engelli bireyler için çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Kültür Sanat Merkezi çalışmalarınısürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel gereksinimli bireyler için Aşçılık Atölyesi, Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı.


Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak projeler üreten Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Aşçılık Atölyesi, 18-25 yaş arası ve tüm engel gruplarını kapsıyor. Düzenlenen atölye çalışmasında, günlük yapılabilir yemeklerin dışında pratik pasta tariflerini de uygulayan engelli bireyler sonrasında yaptıkları tüm yiyecekleri aileleri ile yiyerek keyifli zaman geçiriyorlar.


Engelsiz atölyeler


Yenikent Mahallesindeki Seramik Park'ta yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriliyor. Düzenlenen, engelli bireyler atölyelere aileleri veya öğretmeleri ile gelirken; bu atölyelerde dans, halk oyunları, seramik, el sanatları ve spor gibi grup etkinlikleri yapılıyor. Kütüphane ve kafeteryası bulunan Engelsiz Kültür Sanat Merkezi'nde, aynı zamanda engelli ailelerine psikolojik danışmanlık hizmetleri veriliyor. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 29'a yükseldi
CNN Türk muhabirinin depremzedelerle tepki çeken diyaloğu: Sıcacık çadırlarında mutlu oturuyorlar Son Dakika: Elazığ'da 15 dakika içinde 5 artçı sarsıntı meydana geldi Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 20:30:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Odunpazarı Belediyesi engelleri kaldırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]