Üye Girişi
Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden önemli uyarı! - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden önemli uyarı!

20.12.2021 13:38
Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden önemli uyarı!

Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesi ile bazı köpeklerin, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacağı, halkın yoğun bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklara sokulamayacağını duyurdu.

Bu hayvanların, Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlendiğine dikkat çeken Geçici Hayvan Bakımevi,14 Temmuz 2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş tehlikeli ırkların, 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınması kaydıyla sahiplerince bakılmasına imkan sağlanacağını vurguladı. 7332 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu İle Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatan Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Yetkilileri, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, AmericanStaffordshire, Amerikan Bully türlerini üretmenin, sahiplenmenin, sahiplendirmenin, barındırmanın, beslemenin, takas etmenin, sergilemenin, hediye etmenin ve bunların ülkemize girişini, satışını, reklamını yapmanın yasaklandığını duyurdu. Geçici Hayvan Bakımevi yetkilileri, bu tür ve ırk köpeklerin bakanlık bünyesinde ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşturulan komisyon tarafından tehlike arz eden hayvanlar olarak belirlendiğine dikkat çekti.

SON TARİH 14 Ocak 2022!

14 Temmuz 2021 tarihi öncesinde sahiplenilmiş tehlikeli ırkların, 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınması kaydıyla sahiplerince bulundurulmasına imkan sağlanacağını vurgulayan yetkililer, "14.07.2021 tarihinden önce sahiplenmiş olanlar,

14.01.2022 tarihine kadar kısırlaştırmak ve bakanlık veri tabanına kayıt altına aldırmak, ölenlerin ise kayıttan düşürülmesini sağlamak zorundadır. Tehlike arz eden bu ırk köpeklere sahip olanlar, bu hayvanların karneleri, çip numaraları ve kısırlaştırma epikriz raporları ile ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına aldırmaları gerekmektedir. 14.01.2022 tarihinden sonra, kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar, kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlıksız ve tasmasız halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklara sokanlara 14.982 TL (On dört bin dokuz yüz seksen iki Türk Lirası) idarî para cezası verilir. Yasaklara aykırılığın tekrarı halinde idari para cezası ikiye katlanır, hayvanlara el konulur. Bu hayvanların sokağa terki halinde hayvan sahibine 40.860 TL (Kırk bin Sekiz yüz Altmış Türk Lirası) idari para cezası verilecektir" dedi.

LÜTFEN SÜREYİ KAÇIRMAYIN

14.07.2021 tarihinden önce sahiplenilmiş olan bu hayvanları kısırlaştırmak, bakanlık veri tabanına kaydettirmek ve ölenlerin kayıttan düşürülmesi için son tarihin 14 Ocak 2022 olduğunun altını çizen Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Yetkilileri, hayvan sahiplerine çağrıda bulunarak "Lütfen süreyi kaçırmayın" diye konuştu.

Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden önemli uyarı!

Odunpazarı, oyunlar, Tarım, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden önemli uyarı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:28 Ibrahimovic'in tutamadığı eski Fenerli Eljif Elmas, Milan'ı yıktı! Gökhan'dan sonra bir ilki başardı
13:23 Sanki dün hiç patlama olmamış gibi işçiler bugünde madene indi!
13:19 Kıbrıs Zafere Doğru dizi setinden eğlenceli anlar! Ahmet Kural set çalışanlarıyla türkü söyledi
13:18 Son Dakika: UEFA, Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ın 3-0 hükmen yenildiğini ve elendiğini ilan etti
13:07 "Dayanamıyoruz" demişlerdi! EPGİS'ten benzin ve motorine yeni zam!
12:56 Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar
12:55 MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı!
12:54 Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor
12:53 ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli
12:51 Son Dakika: İHA muhabirine tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya görevinden istifa etti
İHA muhabirine tokat atan Muharrem Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Meslektaşlarımdan ve ailemden özür dilerim İHA muhabirine tokat atan Muharrem Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Meslektaşlarımdan ve ailemden özür dilerim         
13:38
Sanki dün hiç patlama olmamış gibi işçiler bugünde madene indi! Sanki dün hiç patlama olmamış gibi işçiler bugünde madene indi!         
13:24
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim Ünlü iş insanına şantaj şoku: Para vermezsen müstehcen konuşmalarımızı eşine göstereceğim         
10:53
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı Set çalışanına tokat atan Sarıkaya, her sabah konuk olduğu Habertürk yayınına çıkmadı         
10:21
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 13:45:27. #1.12#
SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nden önemli uyarı! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement