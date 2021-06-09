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Odunpazarı Belediyesi Haber: Çocuk dostu belediyeden örnek protokol - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Haber: Çocuk dostu belediyeden örnek protokol

09.06.2021 13:55
Odunpazarı Belediyesi Haber: Çocuk dostu belediyeden örnek protokol, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, çocuklara yönelik hak temelli ve çocukları güçlendirmek için yaptığı çalışmalarıyla bilinen Eksi 25 Derneği ile "Eksi 25 Çocuk Köyü Projesi Uygulama ve İş Birliği" protokolü imzaladı.

Çocuk dostu belediyeden örnek protokol Protokol kapsamında Gültepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Odunpazarı Halk Merkezi'nde Eksi 25 Derneği'ne bir yer tahsis edilecek ve dernek bu merkezde Odunpazarı Belediyesi ile birlikte çocuklar için çalışmalar yapacak.

Daha önce 'Resimli Çocuk Hakları Kitabı' bastırarak çocuklara anlayabilecekleri şekilde haklarını anlatan; okul öncesi eğitimin her çocuğun hakkı olduğunu söyleyerek kreş ve çocuk merkezleri açan Odunpazarı Belediyesi, 'Çocuk Dostu Belediyecilik' çalışmalarına bir yenisini ekledi. Belediye, çocuklar ile ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen Eksi 25 Derneği ile "Eksi 25 Çocuk Köyü Projesi Uygulama ve İşbirliği Protokolü" imzaladı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (TANAP-SEİP) kapsamında desteklenen "Eksi 25 Çocuk Köyü Projesi" protokolü için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamında imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenine, Başkan Kurt ve Eksi 25 Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Karakaya katıldı.

İmzalanan Eksi 25 Çocuk Köyü Projesi Uygulama ve İş Birliği Protokolü kapsamında, Gültepe Mahallesi'nde bulunan Üniversite Evleri Sosyal Tesis Binasında yapımı tamamlanan Odunpazarı Halk Merkezi'nin birinci katı Eksi 25 Derneğine tahsis edilecek. Eğitimde iş birliğine yönelik yapılacak her türlü çalışmada çocuğun üstün yararı gözetilecek. Çalışmalar bilimsel alan yazınına uygun olarak gerçekleştirilecek.

ESKİŞEHİR'DEKİ ÇOCUKLAR İÇİN YARARLI ÇALIŞMALAR YAPILACAK

İmza töreninde konuşan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi ile Eksi 25 Derneği arasında imzalanan protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Gültepe Mahallesinde bulunan Halk Merkezi'nin bir bölümünü çocukların eğitimi için Eksi 25 Derneği'ne tahsis ettiklerini söyleyen Başkan Kurt, "Tahsis ettiğimiz bu alanda, Eskişehir'deki çocuklar için yararlı çalışmaların yapılacağına inanıyorum" dedi. Başkan Kurt, Burak Karakaya ve Eksi 25 Derneği çalışanlarına teşekkür etti.

ÇOCUK DOSTU BELEDİYE ÇALIŞMALARI İÇİN BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR ETTİ

Protokolün herkes için hayırlı olmasını dileyen Karakaya, çocukları güçlendirmek üzere kurulu bir sivil toplum örgütü olduklarını belirtti. Karakaya, "Çocukların katılımcı ve etkin bir şekilde yararlanacakları bir yapı oluşturmak için Odunpazarı Belediyesi ile işbirliğine gittik. Çocuk dostu belediye çalışmalarından dolayı Başkan Kurt'a ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Odunpazarı Belediyesi Haber: Çocuk dostu belediyeden örnek protokol

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediyesi Haber: Çocuk dostu belediyeden örnek protokol - Son Dakika


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