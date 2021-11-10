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Odunpazarı Belediyesi Haber: Odunpazarı Belediyesi Ata'sını unutmadı - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Haber: Odunpazarı Belediyesi Ata'sını unutmadı

10.11.2021 11:38
Odunpazarı Belediyesi Haber: Odunpazarı Belediyesi Ata'sını unutmadı

Odunpazarı Belediyesi, 83'üncü ölüm yıl dönümünde Ebedi Başkomutanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Odunpazarı Belediyesi Bahçesinde düzenlenen anma töreninde Odunpazarı Belediye Meclis Üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve personel yer aldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise aynı saatte Vilayet Meydanındaki Atatürk'ü anma programına katıldı.

Belediye bahçesinde bulunan Atatürk büstü önünde bir araya gelen personel, saat 09.05'te sirenler eşliğinde Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşunun ardından belediye personeli, hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen anma töreninde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın sonrasında Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Emre Genç, günün anlam ve önemi ile ilgili bir konuşma yaptı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83'üncü yıl dönümünde büyük bir özlem, saygı ve minnetle andıklarını söyleyen Genç, konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğini, ileri görüşlülüğünü, liderliğini anlatmak için kelimeler yetersiz kalıyor. Her 10 Kasım'da burada, sizlerle birlikte, bu töreni icra ediyoruz ve her 10 Kasım'da aynı özlemle kendisini anıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihinde birkaç arkadaşı ile birlikte Samsun'a ayak bastığı ilk andan itibaren tek bir hedefi vardı; tam bağımsız Türkiye… Bu hedef doğrultusunda umudunu hiçbir zaman kaybetmeden, şevkle çalıştı. Her türlü zor koşula rağmen ülkenin muasır medeniyetler seviyesine gelmesi için elinden gelen gayreti gösterdi.

Ülkemizin, muasır medeniyet seviyesine gelmesinde, büyük bir emeği olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, bir konuşmasında söylediği bir söz var: 'Benim manevi mirasım akıldır, bilimdir' der. Bizler de Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan yurttaşlar olarak, her zaman akılla, bilimle hareket etmeliyiz. Çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi sürdürürken, asla ve asla umudumuzu kaybetmemeliyiz ve o'nun eserlerine sahip çıkmalıyız." Konuşmanın ardından Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncularından Hüseyin Demir ve İpek Uzkalan, Aşık Abdulvahap Kocaman'ın Mustafa Kemal şiirini okudu. Anma sonrasında belediye personeli, Atatürk büstüne çiçek bıraktı.

Aynı saatlerde Odunpazarı Belediyesi'nin 15 mahallede bulunan halk merkezlerinde de anma töreni düzenlendi. Halk Merkezlerinde görev yapan Odunpazarı Belediyesi personeli ve vatandaşlar, saat 09.05'de halk merkezinin önüne çıkarak, Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti, Odunpazarı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediyesi Haber: Odunpazarı Belediyesi Ata'sını unutmadı - Son Dakika


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