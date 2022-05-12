Odunpazarı Belediyesi Haber : Odunpazarı'ndan Anneler Günü Programı - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi Haber : Odunpazarı'ndan Anneler Günü Programı

Odunpazarı Belediyesi Haber : Odunpazarı\'ndan Anneler Günü Programı
Son Güncelleme: 12.05.2022 14:26

Odunpazarı Belediyesi, Vadişehir Mahallesinde bulunan Türkan Saylan Halk Merkezinde Anneler Günü Programı düzenledi.

Programda daha önce gerçekleştirilen anne çocuk etkinliğinde yapılan saksılara dikilen çiçekler, çocuklar tarafından annelerine hediye edildi.

Odunpazarı Belediyesi, 'Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı' için çalışmalarını sürdürüyor. Vadişehir Mahallesinde bulunan Türkan Saylan Halk Merkezi'nde Anneler Günü programı düzenlendi. Programda daha önce 'kağıt takı atölyesi' tarafından düzenlenen

anne çocuk etkinliğinde geri dönüşüm malzemelerinden yapılan saksılara dikilen çiçekler, çocuklar tarafından annelerine hediye edildi.

Programa katılarak keyif dolu bir gün geçiren anne ve çocuklar, kendileri için böyle bir etkinlik düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve Türkan Saylan Halk Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Odunpazarı Belediyesi Haber : Odunpazarı'ndan Anneler Günü Programı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Odunpazarı Belediyesi Haber : Odunpazarı'ndan Anneler Günü Programı - Son Dakika
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