Odunpazarı Belediyesi hayatı kolaylaştırıyor - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve hizmetlere daha rahat erişimini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.



Odunpazarı Belediyesi, şehirleşme ve hızlı nüfus artışıyla birlikte artan sorunların çözümü noktasında yerel yönetimlere önemli görevler düştüğünün bilinci ile vatandaşlara çözümler üretmeye devam ediyor. Şehirde yaşanan sorunların çözüm yolları da çağın gerekleriyle uyum içerisinde olması gerektiğinin bilinci ile hareket eden Odunpazarı Belediyesi, sunduğu çözümler ile tüm vatandaşlarına hizmet etmeye devam ediyor.



TEKNOLOJİ TABANLI BELEDİYECİLİK



Teknoloji tabanlı belediyeciliğin öneminin farkında olan Odunpazarı Belediyesi, 'Akıllı belediyecilik çalışmalarını' Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde sürdürüyor. Alt yapısı Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce hazırlanan Temizlik, Park ve Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Yardım İşleri ile Fen İşleri Müdürlüğünün normal iş ve işlemlerini yürütürken veri tabanını güncel tutacağı teknoloji tabanlı belediyecilik çalışmaları, "GörÇek" adı verilen uygulamada toplanıyor. Bu uygulamanın yanı sıra Odunpazarı Belediyesi, çöp konteynırlarının boşaltılmasıyla ilgili olarak entegre araç takip sistemini de hayata geçirdi. Bu sistem sayesinde araç özelinde takip imkanı sunarken, arazideki konteynırların boşaltılmasına dair Temizlik İşleri Müdürlüğüne kontrol sağlıyor. Yakın zamanda hizmete girecek olan Yol Arıza Tespit Sistemi sayesinde, yollardaki çukur ve tümsek gibi sürüş güvenliğini tehdit eden noktaların yine konum tabanlı olarak ilgili Fen İşleri Müdürlüğünün iş emri olarak yönlendirilmesini sağlayacak.



ENGELSİZ BELEDİYECİLİK



Daha önce de engelli bireylerle ilgili çok sayıda çalışma yapan Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, engelli bireylerin şehir içinde özgürce hareket edebilmesi için şehrin en işlek caddelerinden biri olan Hamamyolu Caddesi'ne Engelli Aracı Şarj İstasyonu yerleştirdi. Açıkhava Kütüphanesinin yanında bulunan Engelli Aracı Şarj İstasyonunda, 3 araç aynı anda şarj olabiliyor. Odunpazarı Belediyesi, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak için belediye bünyesinde "Engelsiz İletişim Masası" sayesinde Odunpazarında yaşayan engelli bireylerin istek ve şikayetleri, bu masa aracılığıyla daha hızlı ve daha kolay çözüm buluyor. - ESKİŞEHİR