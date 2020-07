Odunpazarı Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde ilaçlamaya büyük önem veren Odunpazarı Belediyesi ekipleri, haftanın her günü sabah, akşam ve gece saatlerinde belirlenen mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı ilçesi genelinde süren ilaçlama çalışmaları 42 merkez mahalle ve 43 kırsal mahallede 1 Ziraat Mühendisi, 11 Biyosidal Ürün Uygulayıcısı ve 5 araçla yaz sonuna kadar devam edecek. Odunpazarı Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen programa göre, her mahallede sürekli ilaçlama gerçekleştiriliyor. Çalışmalarının her hafta belirlenen periyotta devam edeceğini söyleyen yetkililer, ilaçlamada Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılmış insan sağlığına zararsız çevre sağlığı grubu ilaçlar kullanıldığını belirtti. Yetkililer, sinek popülasyonunun artmasını engellemek için kontrolsüz çöp atılmasının önüne geçilmesi ve aşırı sulamadan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Şikayetler halk masasında çözülüyor

Vatandaşların şikayeti halinde Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı ekiplerin, rahatsızlık veren tüm kent zararlılarına karşı ilaçlama yapıldığına dikkati çeken yetkililer, haşere konusundaki her türlü sıkıntıda Odunpazarı Belediyesinin Halk Masası Birimine 444 26 00 numaralı telefonu aracılığıyla başvuru yapılabileceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR