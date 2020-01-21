Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Yerli üreticiyi desteklemeye devam eden Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Yerli üreticiyi desteklemeye devam eden Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Odunpazarı Belediyesi ile Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifi arasında işbirliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Aşevi, Halk Market, oyunpazarları ve kafelere Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifi'nin üretimini gerçekleştirdiği süt ve süt ürünleri ile beraber kuru bakliyat temin edecek.


Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifi ile Odunpazarı Belediyesi arasında yapılacak protokol kapsamında Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Mesut Edeer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Yerli üretim ve üreticinin her zaman yanında olan Başkan Kurt ve Kooperatif Müdürü Mesut Edeer tarafından karşılıklı olarak imzalanan protokol uyarınca Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı Aşevi, Halk Market, oyunpazarları ve kafelere Eskişehir Tarım Kredi Kooperatifi'nin yerli üreticiden alıp, kendi tesislerinde üretimini gerçekleştirdiği süt ve süt ürünleri ile beraber kuru bakliyat temin edecek. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:31 Kaynak: İHA
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