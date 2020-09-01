Odunpazarı Belediyesi ile Hacı Bektaşi Veli Derneği arasında cenaze aracı protokolü - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi ile Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği, derneğe ait cenaze nakil aracının belediye tarafından kullanımına ilişkin protokol imzaladı. Bir yıl geçerli olan protokol kapsamında araç, cenaze nakil işlemlerinde kullanılmak üzere Odunpazarı Belediyesi'ne tahsis edildi.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'na gerçekleşen imza törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmzalanan protokol kapsamında Odunpazarı Belediyesi, Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği'ne ait cenaze nakil aracının her türlü bakım, onarım ve yakıt giderlerini karşılayarak Eskişehir sınırları içerisinde cenaze nakil işlemlerinde kullanabilecek. İmzalanan protokol ise 1 yıl geçerli olacak.

İmza töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Hacı Bektaşi Veli Derneği'nin Odunpazarı Belediyesi'ne tahsis ettiği aracı en iyi şekilde değerlendirerek, vatandaşların kullanımına sunacaklarını söyleyen Başkan Kurt, "Şu anda belediyemizin 6 adet cenaze nakil aracı bulunmasına rağmen, ne yazık ki yetişmiyor. Bize bu katkıyı verdikleri için dernek yöneticilerine ve üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Bu protokol ile demokratik kitle örgütleriyle aramızdaki işbirliğini daha da geliştireceğimize inanıyorum" dedi.

Kazım Kurt'a derneğimize verdiği destek için teşekkür ediyoruz

Odunpazarı Belediyesi'nin Eskişehir için çok önemli işlere imza attığını dile getiren Hacı Bektaşi Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın, "Hacı Bektaşi Veli Derneği olarak mevcut bulunan cenaze aracımızı Odunpazarı Belediyesi ile karşılıklı protokol imzalayarak tahsis ettik. Bu sayede hem üzerimizdeki maddi külfet azalacak hem de cenazeler daha rahat kaldırılacak. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a derneğimize verdiği destek için teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR