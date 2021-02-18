Odunpazarı Belediyesi kandil simidi dağıttı - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, Regaip Kandili nedeniyle 2 farklı noktada vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Odunpazarı Belediyesi Reşadiye ve Çarşı Camii önünde kandil simidi dağıtarak, vatandaşların Regaip Kandili'ni kutladı. Kandil simidi dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen simit dağıtımında, ekipler de dağıtım yaparken eldiven kullandı.
Odunpazarı Belediyesi'nin kandil simidi etkinliğini gelenek haline getirdiğini belirten vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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