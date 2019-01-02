Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele İçin Seferber Oldu

Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Dün aniden bastıran kar yağışının ardından Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele İçin Seferber Oldu, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yapıyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.

Ekipler, kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale gerçekleştiriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:20 Kaynak: Bültenler

Kar, Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazın Ekmeklerini Betondan Çıkaran İşçiler, Kışın Çatıdaki Karları Temizleyerek Para Kazanıyor Son Dakika! AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı

İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı Büyü Yapan Medyum, Vatandaşları Dolandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 19:17:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele İçin Seferber Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]