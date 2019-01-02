Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele İçin Seferber Oldu
1 saat önce
Dün aniden bastıran kar yağışının ardından Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yapıyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.
Ekipler, kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale gerçekleştiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:20 Kaynak: Bültenler
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