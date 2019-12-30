Odunpazarı Belediyesi karla mücadelede mesaide - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi karla mücadelede mesaide

6 saat önce

Eskişehir'de gün içinde yoğunlaşan kar yağışının ardından Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi karla mücadelede mesaide, System.String[]

Eskişehir'de gün içinde yoğunlaşan kar yağışının ardından Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yapıyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.


Ekipler, kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale gerçekleştiriyor. Yetkililer vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması adına çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtirken, sorun, şikayet ve istekler için Odunpazarı Belediyesi'ne 444 26 00 numaralı Halk Masası telefonundan ulaşılabileceğini ifade ettiler. - ESKİŞEHİR

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:02 Kaynak: İHA
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