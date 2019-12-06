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Odunpazarı Belediyesi 'kiralık' araçları bitiriyor

6 saat önce

Kiralık araçları bitirmeyi amaçlayan Odunpazarı Belediyesi, 16 yeni çöp kamyonları için teslim töreni düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi 'kiralık' araçları bitiriyor, System.String[]

Kiralık araçları bitirmeyi amaçlayan Odunpazarı Belediyesi, 16 yeni çöp kamyonları için teslim töreni düzenledi.


Odunpazarı Belediyesi ana hizmet binasında düzenlenen törende yeni çöp kamyonları teslim alındı. Anahtarlarının Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt tarafından teslim alındığı programda, hedef kiralık araçları bitirerek belediyeye ait araçları arttırmak.


Gerçekleşen törende konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, "Kendi işini kendi gören, kendi ihtiyacını kendisi üreten bir belediye olmak için mücadele ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz olduğumuz bu kamyon alımı işi ile de bu konuda büyük bir adım attık. Ciddi bir tasarruf ve ciddi bir hizmet anlayışını tekrar ortaya koyacağız. Bu konuda hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü Odunpazarı Belediyesi çalışanları artık bizim mantığımızı, bizim felsefemizi özümsedi ve benimsedi. Herkes kendi üstüne düşün tasarrufu gerçekleştirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bugün gerçekleştirdiğimiz alımla önümüzdeki yıldan itibaren ciddi anlamda bir tasarruf gerçekleştirmiş olacağız. Bu gerçekleştirdiğimiz tasarruf ile Odunpazarı halkına başka alanlarda hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.


"Odunpazarı Belediyesi'nde kiralık araç kalmayınca kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"


Ayrıca Başkan Kurt, "Hem Eskişehir'de üretilen hem de yüzde 100 yerli olan bir kamyonu tenzih etmek suretiyle de Eskişehir'deki sanayi ile işbirliği içine girmiş ve artı bir adım atmış bulunuyoruz. Bundan sonraki dönemlerde Odunpazarı Belediyesi'nde kiralık araç kalmayınca kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki beş yılın en büyük hedefi budur. Bugün başlamış olduğumuz, bir başlangıçtır. Yeni dönemde bu araçlar nedeni ile yaptığımız tasarruf bize farklı araçları ve farklı yatırımları sağlayacaktır. Bundan sonra çalışanlarımızın, sürücülerimizin kazasız belasız bir biçimde işlerini sürdürmelerini diliyorum. Onların daha dikkatli, daha özenli bir biçimde çalışmalarının bize ayrıca bir tasarruf sağlayacağını düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Yapılan konuşmaların ardından çöp kamyonu teslim töreni gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Kazım Kurt, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:11 Kaynak: İHA
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