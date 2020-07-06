Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, normalleşme sürecinde de dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.



'Koronavirüs ile Mücadele' kapsamında salgının yayılması tehlikesine karşı çeşitli önlemler alan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların bankacılık işlemleri de dahil olmak üzere birçok işlemini gerçekleştirdiği PTT şubelerinde ve kullanılan araçlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Odunpazarı Belediyesi, koronavirüs salgınının başladığı günden bu güne kadar, Odunpazarı Bölgesinde bulunan PTT Dağıtım Merkezi ile 27 PTT şubesini ve araçlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor.



Türkiye'de açıklanan ilk koronavirüs vakasının ardından titizlikle dezenfeksiyon çalışmasını yürüten Odunpazarı Belediyesi, PTT şubeleri ve Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kreş, anaokulu ve camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, çalışma yaptıkları tüm alanları Sağlık Bakanlığı ve United States Environmental Protection Agency (EPA) onaylı ithal biyosidal ürünlerle detaylı olarak temizliyor.



Odunpazarı Bölgesinde bulunan PTT Dağıtım Merkezi ile 27 PTT şubesini ve araçlarını periyodik olarak dezenfekte ettiklerini belirten yetkililer, vatandaşların sağlığının öncelikli hedefi olduğunu söyledi. Koronavirüs tehlikesi ortadan kalkana kadar çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizen yetkililer, "Odunpazarı Belediyesi olarak, virüsün yayılmasını önleyici tedbirler alıyoruz. Fakat vatandaşlarımızın da temkinli olması gerekiyor. Lütfen, eski alışkanlıklarımızdan vazgeçelim, artık bu virüs ile yaşamayı öğrenmemiz lazım" dedi. - ESKİŞEHİR