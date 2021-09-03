Odunpazarı Belediyesi kültür sanat atölyeleri başlıyor - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi tarafından açılacak olan atölyeler için ön kayıtlar başladı. Yetkililer, atölyelere kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların, 15 Eylül gününe kadar kayıt yaptırabileceğini söyledi.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü enstrüman, koro ve dans atölyeleri açmaya hazırlanıyor. Atölyeler arasında; bağlama, çello, klasik kemençe, ney, piyano, ud ritim saz; halk dansları (10-45 yaş arası), modern dans (08-18 yaş arası) ile Türk Halk Müziği Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu, Gençlik Korosu ve Çocuk Korosu bulunuyor. Atölyelere kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, ön kayıt için başvurularını 15 Eylül 2021 Çarşamba gününe kadar, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'ne yapabilecek.

Ücretsiz olarak düzenlenecek olan atölyelerde başvuru sayısı sınırlı olacak. Çalışmalarda İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs önlemleri için yayınladığı genelgeye uygun olarak aşı ve PCR test kuralları geçerli olacak.