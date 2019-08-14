Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediyesi kurban kesim alanlarından tam not aldı
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Odunpazarı Belediyesi kurban kesim alanlarından tam not aldı

40 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi tarafından vatandaşların Kurban Bayramı'nda kurbanlarını sorunsuz kesebilmesi için hazırlanan ücretsiz kesim yeri vatandaştan tam not aldı.

Odunpazarı Belediyesi kurban kesim alanlarından tam not aldı, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi tarafından vatandaşların Kurban Bayramı'nda kurbanlarını sorunsuz kesebilmesi için hazırlanan ücretsiz kesim yeri vatandaştan tam not aldı.

Vatandaşların kurban kesim sorunu yaşamaması, çevrede kötü görüntü ve kokuların oluşmaması için Odunpazarı Belediyesi tarafından, Fen İşleri Şantiyesi'nde kurban kesimi için özel bir alan oluşturuldu. Vatandaşlar bu bayramda kurbanlarını kesebilmek için Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde yer alan kurban kesim yerlerini tercih ettiler. Temiz ve hijyenik bir ortamda sadece küçükbaş kurbanların kesildiği alanda vatandaşlara yardım etmek için kasap, güvenlik elemanı, temizlik personeli, veteriner, din görevlisi ve zabıta memurundan oluşan yaklaşık 40 personel görev aldı. Yaklaşık 500 küçükbaş hayvanın kesildiği kurban kesim yerinde veteriner hekim ve din görevlisi gözetiminde kesilen kurbanların vatandaşlar tarafından daha rahat taşınması amacıyla belediye tarafından ücretsiz poşet dağıtıldı. - ESKİŞEHİR
Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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