Odunpazarı Belediyesi Metruk Binalarda Çalışmalarına Devam Ediyor

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı bölgesinde bulunan 77 metruk yapıda çalışma başlattı.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı bölgesinde bulunan 77 metruk yapıda çalışma başlattı.



Vatandaşları rahatsız eden ve suç işleyenlerin saklanmasına imkan veren metruk yapılarda rehabilite ve yıkım işlemi başlatan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Odunpazarı'nda bulunan metruk yapılardan 55'inde çeşitli güvenlik tedbirleri alındı. 17 yapıda da yıkım işlemi gerçekleştiren ekipler, çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Ekipler, kendilerine iletilen talepleri de dikkate alarak Odunpazarı bölgesinde vatandaşların huzuru ve güvenliği için yıkım ve rehabilite çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. - ESKİŞEHİR

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