Odunpazarı Belediyesi'nde hizmet içi eğitim
1 saat önce
Odunpazarı Belediyesi, belediye personelinin kişisel ve sektörel gelişimi için hizmet içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:43 Kaynak: İHA
, belediye personelinin kişisel ve sektörel gelişimi için hizmet içi eğitim faaliyetlerine devam ediyor.
Son olarak Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Dönmez
tarafından gerçekleştirme görevlilerine Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda hizmet içi eğitim verildi. Çok sayıda personelin katıldığı eğitim, gün boyu devam etti. Mustafa Dönmez, gerçekleştirme görevlilerine; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
, Taşınmazların Kayıt ve Kontrolü ile Gerçekleştirme Görevlilerinin Görev ve Sorumlulukları konularında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR
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