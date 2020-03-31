Odunpazarı Belediyesi'nden dayanışma kampanyası - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, Covid-19 (korona) virüse karşı çalışmalarını sürdürürken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için bir dayanışma kampanyası başlatıldı.



Odunpazarı Belediyesi, Aşevi ile de ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Tedbir çalışmaları kapsamında temizlik ve dezenfekte uygulamalarını sürdüren, vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yapan Odunpazarı Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları unutmadı. Yaşanan zorlu günlerin dayanışma ile atlatılabileceğini vurgulayan Odunpazarı Belediyesi, dayanışma kampanyası başlattı.



Bu paket yardımlaşma dolu!



Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, 150 TL değerinde olan yardım paketlerinden alarak, ihtiyaç sahipleriyle dayanışma kampanyasına destek olabilecek. Nakdi yardımda bulanmak isteyenlerin de bilgi almak ve destek bulunmak için, (0 222) 217 13 00 numaralı telefonu arayabilecekleri belirtildi.



Aşevi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor



Diğer taraftan Odunpazarı Belediyesi, Aşevi ile de ihtiyaç sahibi vatandaşların idmanına yetişmeye devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi Aşevi, vatandaşların evlerinden çıkmamaları için Aşevi'nden faydalanan 214 vatandaş ile bölgede yaşayan 65 yaş üstü dar gelirli aileler ve dezavantajlı guruplara erzak ve tek kullanımlık kaplarla 3 çeşit yemek ulaştırıyor. Titizlikle hazırlanan paketler, yetkililer tarafından ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor.



Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunan Aşevi yetkilileri, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için kuru bakliyat ve kuru gıda yardımı yapmak isteyen duyarlı vatandaşların yardımlarını beklediklerini kaydeden yetkililer, bağış yapmak isteyen hayırsever vatandaşların; ayrıntılı bilgi almak için (0 222) 217 30 63 numaralı telefonunu arayabilecekleri dile getirdi. - ESKİŞEHİR