Son Dakika Haberleri: Odunpazarı Belediyesi'nden gençlere örnek destek
Son Dakika Yaşam Odunpazarı Belediyesi'nden gençlere örnek destek

Odunpazarı Belediyesi'nden gençlere örnek destek

1 saat önce

Mimarlar Odası Eskişehir Şube Başkanı Sedar Çavdar ve Girişimcilik ve Tasarım Kampı kurucuları Kübra Kasapoğlu ile Burak Özdemir, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediyesi'nden gençlere örnek destek, System.String[]

Mimarlar Odası Eskişehir Şube Başkanı Sedar Çavdar ve Girişimcilik ve Tasarım Kampı kurucuları Kübra Kasapoğlu ile Burak Özdemir, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.


Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Kurt bir süre misafirleri ile sohbet etti. Mimarlar Odası koordinasyonunda gerçekleşen Seyitgazi'de yapılan Girişimcilik ve Tasarım Kampı'na 48 öğrencinin katıldığını belirten Kübra Kasapoğlu ve Burak Özdemir, bu kampa mimarlık öğrencilerinin yanı sıra endüstriyel tasarım, iç mimarlık ve şehir, bölge planlaması öğrencilerinin katıldığına dikkat çekti. Bu kamptan 17 stant tasarımın çıktığını kaydeden Kasapoğlu ve Özdemir, bu kampta amaçlarının sadece tasarım yapmak olmadığını girişimcilik de yapmak istediklerini ifade etti. İkili, Başkan Kurt'a Girişimcilik ve Tasarım Kampı'na verdiği destek için teşekkür etti.


Gençlerin tasarımı Odunpazarı parklarında yer alacak


Serdar Çavdar, Girişimcilik ve Tasarım Kampı kurucuları Kübra Kasapoğlu ile Burak Özdemir'e ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin her zaman gençlerin yanında yer aldığını vurguladı. Girişimcilik ve Tasarım Kampı'nda 1'inci olan tasarımın Odunpazarı Meydanı'nda kullanılacağını belirten Başkan Kurt, diğer tasarımların da Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde yapılarak Odunpazarı'nda bulunan parklara yerleştirileceğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
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